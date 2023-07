Théâtre contemporain « Téléphone moi » 1 cours Foch Dax, 8 février 2024, Dax.

Dax,Landes

Sur scène,3 cabines téléphoniques des années emblématiques de notre histoire contemporaine : 1945, 1981, 1998.

Nous découvrons les vies intimes de Madeleine, Louis et Léonore, trois générations de personnages fragiles, abîmés par la vie .Quel lien les unit ?.

2024-02-08 fin : 2024-02-08 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



On stage, 3 telephone booths from emblematic years in our contemporary history: 1945, 1981, 1998.

We discover the intimate lives of Madeleine, Louis and Léonore, three generations of fragile characters, damaged by life. What links them?

En escena, 3 cabinas telefónicas de años emblemáticos de nuestra historia contemporánea: 1945, 1981, 1998.

Descubrimos la vida íntima de Madeleine, Louis y Léonore, tres generaciones de personajes frágiles y dañados por la vida ¿Cuál es el vínculo entre ellos?

Auf der Bühne befinden sich drei Telefonzellen aus symbolträchtigen Jahren unserer Zeitgeschichte: 1945, 1981, 1998.

Wir entdecken das intime Leben von Madeleine, Louis und Leonore, drei Generationen von zerbrechlichen, vom Leben geschädigten Charakteren. Welche Verbindung besteht zwischen ihnen?

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax