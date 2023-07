Fabien Olicard « Archétypes » 1 cours Foch Dax, 31 janvier 2024, Dax.

Dax,Landes

Le show du N°1 des mentalistes français qui allie finement humour, science et mentalisme.

Durée : 1h45, dès 6 ans..

2024-01-31 fin : 2024-01-31 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



The show by France’s No. 1 mentalist, combining humor, science and mentalism.

Running time: 1 hour 45 minutes, ages 6 and up.

El espectáculo del mentalista número 1 de Francia, que combina humor, ciencia y mentalismo.

Duración: 1 hora 45 minutos, a partir de 6 años.

Die Show der Nr. 1 der französischen Mentalisten, die Humor, Wissenschaft und Mentalismus auf raffinierte Weise miteinander verbindet.

Dauer: 1h45, ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax