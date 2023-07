Concert du Nouvel An 1 cours Foch Dax, 19 janvier 2024, Dax.

Dax,Landes

L’Orchestre symphonique de Dax vous invite à un Grand Ballet du nouvel an :

De Lully à Bruno Mars en passant par Tchaïkovski, Strauss, Ravel, Bernstein… Alexandre Nipau, professeur de danse du Conservatoire, assurera l’ensemble des différentes chorégraphies..

2024-01-19 fin : 2024-01-20 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Orchestre symphonique de Dax invites you to a Grand Ballet for the New Year:

From Lully to Bruno Mars, via Tchaikovsky, Strauss, Ravel, Bernstein? Conservatoire dance teacher Alexandre Nipau will be responsible for all the choreography.

La Orquesta Sinfónica de Dax le invita a un Gran Ballet de Año Nuevo:

De Lully a Bruno Mars, pasando por Tchaikovsky, Strauss, Ravel, Bernstein? El profesor de danza del Conservatorio Alexandre Nipau se encargará de toda la coreografía.

Das Symphonieorchester von Dax lädt Sie zu einem großen Neujahrsballett ein:

Von Lully über Tschaikowsky, Strauss, Ravel, Bernstein bis hin zu Bruno Mars? Alexandre Nipau, Tanzlehrer am Konservatorium, wird die verschiedenen Choreographien einstudieren.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax