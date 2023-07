Théâtre-Récit musical « Monte Christo » – Copie 1 cours Foch Dax, 16 janvier 2024, Dax.

Dax,Landes

Il y a tout dans Monte-Cristo : la vengeance, l’aventure, le suspens, le social. En conteurs rock’n roll, Fanny Chériaux, Nicolas Bonneau et leur comparse musicien Mathias Castagné s’emparent du drame de Dumas, conservant l’émotion du temps qui passe et les coups de théâtre feuilletonnesques..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Monte Cristo has it all: vengeance, adventure, suspense, the social. As rock?n?roll storytellers, Fanny Chériaux, Nicolas Bonneau and fellow musician Mathias Castagné take on Dumas?s drama, retaining the emotion of the passage of time and the feuilletonnesque coups de théâtre.

Montecristo lo tiene todo: venganza, aventura, suspense y cuestiones sociales. Fanny Chériaux, Nicolas Bonneau y su compañero músico Mathias Castagné, como narradores de rock and roll, toman el drama de Dumas y le dan la vuelta, conservando la emoción del paso del tiempo y los golpes de teatro de la telenovela.

In Monte Christo gibt es alles: Rache, Abenteuer, Spannung und soziale Aspekte. Fanny Chériaux, Nicolas Bonneau und ihr musikalischer Kollege Mathias Castagné nehmen sich Dumas’ Drama als Rock’n’Roll-Erzähler an, wobei sie die Emotionen der vergehenden Zeit und die feuilletonistischen Theatereinlagen beibehalten.

