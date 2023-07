Spectacle familial « Le fumiste, collectionneur de souvenirs » 1 cours Foch Dax, 17 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Embarquez avec le fumiste ce poète à l’âme d’enfant, sur les traces de ses grands parents. Un voyage intime, absurde parfois, et bourré de tendresse. Durée : 55 minutes, dès 5 ans..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Embark with this childlike poet on a journey in the footsteps of his grandparents. An intimate journey, sometimes absurd, but full of tenderness. Running time: 55 minutes, ages 5 and up.

Acompaña a este poeta infantil en un viaje tras las huellas de sus abuelos. Un viaje íntimo, a veces absurdo, pero lleno de ternura. Duración: 55 minutos, a partir de 5 años.

Begeben Sie sich mit dem Fumiste, einem Poeten mit kindlicher Seele, auf die Spuren seiner Großeltern. Eine intime Reise, manchmal absurd und voller Zärtlichkeit. Dauer: 55 Minuten, ab 5 Jahren.

