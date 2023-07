Humour Vérino « Focus » 1 cours Foch Dax, 6 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Après avoir triomphé avec ses deux premiers spectacles, Vérino présente Focus, un stand-up à l’humour taquin et bienveillant.

Durée : 1h30, dès 10 ans..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



After his triumphs with his first two shows, Vérino presents Focus, a stand-up comedy with a teasing and benevolent sense of humor.

Running time: 1h30, ages 10 and up.

Tras el éxito de sus dos primeros espectáculos, Vérino presenta Focus, un espectáculo de humor cómico.

Duración: hora y media, a partir de 10 años.

Nach seinem Triumph mit seinen ersten beiden Auftritten präsentiert Vérino nun Focus, ein Stand-up mit neckischem und wohlwollendem Humor.

Dauer: 1,5 Stunden, ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax