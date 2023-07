Comédie « Le prénom » 1 cours Foch Dax, 21 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Comédie culte !On ne devrait jamais révéler à ses proches le prénom de l’enfant à naitre, avant qu’il ne soit là. Parce qu’il s’ensuit toujours une discussion acharnée qui tourne à la fâcherie, voire au chaos car rancœurs, petites humiliations et grosses révélations remontent à la surface..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s never a good idea to tell your loved ones the name of your unborn child before it’s born. Because there’s always a heated discussion that leads to anger and even chaos, as grudges, humiliations and big revelations surface.

Nunca debes decir a tus allegados el nombre de tu hijo antes de que nazca. Porque siempre da lugar a discusiones acaloradas que se vuelven feas, incluso caóticas, a medida que afloran rencores, pequeñas humillaciones y grandes revelaciones.

Komödie mit Kultstatus!Man sollte seinen Verwandten niemals den Vornamen des ungeborenen Kindes verraten, bevor es nicht da ist. Denn dann kommt es immer zu heftigen Diskussionen, die in Ärger oder gar Chaos ausarten, weil Groll, kleine Demütigungen und große Enthüllungen an die Oberfläche kommen.

