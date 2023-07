Théâtre contemporain « Ressources humaines » 1 cours Foch Dax, 16 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

C’est l’histoire d’un fils d’ouvrier, fier de ses études en école de commerce . Il revient comme stagiaire à la Direction des Ressources Humaines dans l’usine où son père travaille depuis 30 ans…Entre ascension professionnelle et fidélité à son enfance…., le jeune homme devra choisir..

This is the story of the son of a blue-collar worker, proud of his studies at business school. He returns to the factory where his father has worked for 30 years as a trainee in the Human Resources Department… Between career advancement and loyalty to his childhood…., the young man has to choose.

Esta es la historia del hijo de un obrero, orgulloso de sus estudios en una escuela de negocios. Vuelve a la fábrica donde su padre ha trabajado durante 30 años como becario en el departamento de Recursos Humanos… Entre el ascenso profesional y la lealtad a su infancia…., el joven tendrá que elegir.

Es ist die Geschichte eines Arbeitersohns, der stolz auf sein Studium an der Wirtschaftsschule ist. Er kehrt als Praktikant in die Personalabteilung der Fabrik zurück, in der sein Vater seit 30 Jahren arbeitet… Zwischen beruflichem Aufstieg und der Treue zu seiner Kindheit…. muss sich der junge Mann entscheiden.

