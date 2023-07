Ciné-concert « Saxman, out of the Past » 1 cours Foch Dax, 10 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Shannon Murray alias Saxman, puise son inspiration dans les films noirs mythiques du cinéma hollywoodien. Avec son montage vidéo d’extraits de films et de photos crées pour chacune de ses compositions, Il nous emmène pour un voyage unique à la rencontre des étoiles du film noir. Dès 10 ans..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Shannon Murray, aka Saxman, draws his inspiration from the mythical films noirs of Hollywood cinema. With his video montage of film extracts and photos created for each of his compositions, he takes us on a unique journey to meet the stars of film noir. Ages 10 and up.

Shannon Murray, alias Saxman, se inspira en las legendarias películas de cine negro de Hollywood. Con su montaje en vídeo de extractos de películas y fotos creadas para cada una de sus composiciones, nos lleva a un viaje único para conocer a las estrellas del cine negro. Para niños a partir de 10 años.

Shannon Murray alias Saxman findet seine Inspiration in den legendären Film Noirs des Hollywood-Kinos. Mit seiner Videomontage von Filmausschnitten und Fotos, die für jede seiner Kompositionen erstellt wurden, nimmt er uns mit auf eine einzigartige Reise zu den Stars des Film Noir. Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax