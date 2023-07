Comédie « Pour le meilleur et pour le pire » 1 cours Foch Dax, 19 octobre 2023, Dax.

Dax,Landes

Jeanne est une organisatrice de mariage.Bien qu’elle travaille d’arrache pied, les dettes s’accumulent. Elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant le dévoué Serge ont été engagés. Sauf que des disparitions mystérieuses mettent la cérémonie en péril. Dès 10 ans..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Jeanne is a hard-working wedding planner, but her debts are piling up. She’s banking on the chic wedding she and her devoted assistant Serge have been hired to organize. But mysterious disappearances threaten the ceremony. From age 10.

Jeanne es una trabajadora organizadora de bodas cuyas deudas se acumulan. Sus esperanzas están puestas en la glamurosa boda que ella y su devoto ayudante Serge han contratado para organizar. Pero unas misteriosas desapariciones ponen en peligro la ceremonia. Para niños a partir de 10 años.

Jeanne ist eine Hochzeitsplanerin.Obwohl sie hart arbeitet, häufen sich die Schulden. Sie setzt viel auf die sehr schicke Hochzeit, für die sie und ihr Assistent, der engagierte Serge, engagiert wurden. Doch mysteriöse Vermisstenfälle gefährden die Feier. Ab 10 Jahren.

