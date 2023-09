Spectacle musical: « Envoyez la musique » 1 cours Foch Dax, 15 octobre 2023, Dax.

Dax,Landes

Laissez-vous séduire par l’univers cabaret-variétés des chanteurs et danseurs amateurs de la section Art & Loisirs J.A.D !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be seduced by the cabaret-variety universe of amateur singers and dancers from the Art & Loisirs J.A.D. section!

Déjese seducir por el universo cabaretero de los cantantes y bailarines aficionados de la sección Art & Loisirs J.A.D

Lassen Sie sich von der Welt des Kabarett-Varietés der Amateursänger und -tänzer der Abteilung Art & Loisirs J.A.D. verführen!

