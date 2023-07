Comédie « Restons Poly » 1 cours Foch Dax, 5 octobre 2023, Dax.

Dax,Landes

Pour raviver la flamme dans on couple , Clotilde de Montchartrain propose à son époux volage, qu’ils se mettent au dernier truc à la mode: le poly amour. C’est sans compter sur la méprise de leur secrétaire Tristan.. Quiproquos et rebondissements s’enchaînent. Dès 10 ans, durée 1h20..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



To rekindle their romance, Clotilde de Montchartrain suggests to her fickle husband that they try the latest fad: poly amour. But their secretary Tristan misunderstands… Quiproquos and twists and turns ensue. From age 10, running time 1h20.

Para reavivar su romance, Clotilde de Montchartrain sugiere a su voluble marido que prueben la última moda: el poliamor. Pero su secretario, Tristan, comete un grave error. Quiproquos y vueltas de tuerca se suceden. A partir de 10 años, duración 1h20.

Um die Flamme in ihrer Ehe neu zu entfachen, schlägt Clotilde de Montchartrain ihrem flatterhaften Ehemann vor, dass sie sich auf den neuesten Trend einlassen: Poly-Liebe. Doch ihre Sekretärin Tristan hat die Rechnung ohne sie gemacht. Quiproququos und Wendungen folgen aufeinander. Ab 10 Jahren, Dauer 1h20.

