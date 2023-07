Humour musical « Drum Brothers » 1 cours Foch Dax, 22 septembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Par les frères Colle, musiciens ,circassiens, clowns, acrobates.

Entre rythmes effrénés et poésie, ce trio décapant mélangent allègrement les disciplines. Venez vivre une expérience inédite de jonglerie musicale, de numéros époustouflants remplis d’humour. Dès 6 ans, durée 1h10..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



By the Colle brothers, musicians, circus performers, clowns and acrobats.

Between frantic rhythms and poetry, this trio blithely mixes disciplines. Come and enjoy a unique experience of musical juggling and breathtaking, humor-filled acts. From 6 years, duration 1h10.

Por los hermanos Colle, músicos, artistas de circo, payasos y acróbatas.

Entre ritmos frenéticos y poesía, este trío mezcla alegremente las disciplinas. Venga a disfrutar de una experiencia única de malabares musicales y actos impresionantes llenos de humor. A partir de 6 años, duración 1h10.

Von den Brüdern Colle, Musiker, Zirkusartisten, Clowns und Akrobaten.

Zwischen zügellosen Rhythmen und Poesie vermischt dieses Trio fröhlich die Disziplinen. Erleben Sie eine völlig neue Erfahrung mit musikalischer Jonglage, atemberaubenden Nummern und viel Humor. Ab 6 Jahren, Dauer 1h10.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Grand Dax