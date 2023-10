Atelier fabrication de baumes 1 cours des Jacobins Bourges, 21 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Venez apprendre à confectionner vous-même un baume qui soulagera les piqûres d’insectes ou d’orties ou un baume apaisant les peaux irritées ou les coups de soleil..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 19:30:00. 30 EUR.

1 cours des Jacobins

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Come and learn how to make your own balm to relieve insect or nettle bites, or to soothe irritated skin or sunburn.

Ven y aprende a elaborar tu propio bálsamo para aliviar picaduras de insectos u ortigas, piel irritada o quemaduras solares.

Lernen Sie, wie Sie selbst einen Balsam herstellen, der bei Insekten- oder Brennnesselstichen hilft, oder einen Balsam, der gereizte Haut oder Sonnenbrand lindert.

