Exposition 1 cours de Verdun Dax, 15 septembre 2023, Dax.

Dax,Landes

« Racines et chemins de pierre »

Peinture et sculpture de Marcelin Yao et Vincent Ochs..

2023-09-15 fin : 2023-12-21 18:30:00. EUR.

1 cours de Verdun Atrium Galerie

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Roots and stone paths

Painting and sculpture by Marcelin Yao and Vincent Ochs.

« Raíces y caminos de piedra

Pintura y escultura de Marcelin Yao y Vincent Ochs.

« Wurzeln und Wege aus Stein »

Malerei und Skulptur von Marcelin Yao und Vincent Ochs.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Grand Dax