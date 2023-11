FRESQUE DES NOUVEAUX RÉCITS 1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis, 9 décembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Pour créer une société différente, il faut déjà l’imaginer. Découvrez grâce à un jeu de cartes collaboratif quelle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos.

1 Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



To create a different society, we need to imagine it. Discover the influence of stories on our brains and our minds through a collaborative card game

Para crear una sociedad diferente, hay que empezar por imaginarla. Descubre la influencia de las historias en nuestro cerebro y nuestra mente a través de un juego de cartas colaborativo

Um eine andere Gesellschaft zu schaffen, muss man sie sich bereits vorstellen. Entdecken Sie in einem kollaborativen Kartenspiel, wie Geschichten unser Gehirn und unser Denken beeinflussen

