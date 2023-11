FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ 1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis, 2 décembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Découvrez l’aspect systémique de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet, ce qui la dégrade et comment agir pour la préserver..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

1 Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



Discover the systemic aspect of biodiversity: what it is, what it enables, what degrades it and how to act to preserve it.

Descubra el aspecto sistémico de la biodiversidad: qué es, qué permite, qué la perjudica y cómo actuar para preservarla.

Entdecken Sie den systemischen Aspekt der biologischen Vielfalt: was sie ist, was sie ermöglicht, was sie beeinträchtigt und wie Sie handeln können, um sie zu erhalten.

