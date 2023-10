ATELIER POUR LES PARENTS D’ADOS OU PRE-ADOS 1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis, 19 octobre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

L’adolescence est une étape cruciale dans la vie de nos enfants, et en tant que parents, nous savons que cela peut être source d’inquiétudes et de questions. C’est pourquoi nous avons organisé cet atelier interactif pour vous fournir des conseils, des stratégies et un espace pour discuter de vos expériences avec d’autres parents qui vivent les mêmes défis..

2023-10-19 18:30:00 fin : 2023-10-19 . .

1 Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



Adolescence is a crucial stage in our children’s lives, and as parents, we know it can be a source of worry and questions. That’s why we’ve organized this interactive workshop to provide you with tips, strategies and a space to discuss your experiences with other parents going through the same challenges.

La adolescencia es una etapa crucial en la vida de nuestros hijos, y como padres sabemos que puede ser fuente de preocupaciones y preguntas. Por eso hemos organizado este taller interactivo para ofrecerte consejos, estrategias y un espacio para debatir tus experiencias con otros padres que pasan por los mismos retos.

Die Pubertät ist eine entscheidende Phase im Leben unserer Kinder, und als Eltern wissen wir, dass sie Anlass zu Sorgen und Fragen geben kann. Deshalb haben wir diesen interaktiven Workshop organisiert, um Ihnen Tipps, Strategien und Raum zu bieten, um Ihre Erfahrungen mit anderen Eltern zu diskutieren, die mit denselben Herausforderungen konfrontiert sind.

