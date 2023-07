LOISIRS EN FAMILLE – MASSAGE PARENT-ENFANT 1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis, 20 juillet 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Le 20 juillet 2023 à 15h, le centre mozaika organise un atelier de massage parents/enfants en partenariat avec l’association « Les Mains Sages ».

Cet atelier offre une occasion unique de créer des liens affectifs forts avec vos enfants tout en apprenant des techniques de massage apaisantes et relaxantes. Il s’agit d’une excellente activité pour renforcer les liens familiaux et profiter d’un moment.

1 Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



On July 20, 2023 at 3pm, the mozaika center is organizing a parent/child massage workshop in partnership with the association « Les Mains Sages ».

This workshop offers a unique opportunity to create strong emotional bonds with your children while learning soothing and relaxing massage techniques. It’s an excellent way to strengthen family ties and enjoy a moment of relaxation

El 20 de julio de 2023 a las 15.00 h, el centro mozaika organiza un taller de masaje para padres e hijos en colaboración con la asociación « Les Mains Sages ».

Este taller ofrece una oportunidad única para crear fuertes vínculos afectivos con sus hijos mientras aprende técnicas de masaje calmantes y relajantes. Es una buena manera de reforzar los lazos familiares y disfrutar de un momento de relajación

Am 20. Juli 2023 um 15 Uhr veranstaltet das mozaika-Zentrum in Zusammenarbeit mit dem Verein « Les Mains Sages » einen Eltern-Kind-Massage-Workshop.

Dieser Workshop bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine starke emotionale Bindung zu Ihren Kindern aufzubauen und gleichzeitig beruhigende und entspannende Massagetechniken zu erlernen. Es handelt sich um eine hervorragende Aktivität, um die Familienbande zu stärken und einen Moment zu genießen

