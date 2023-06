Nettoyage de Rivière à Caen 1 Cours Caffarelli Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Nettoyage de Rivière à Caen 1 Cours Caffarelli Caen, 26 juillet 2023, Caen. Caen,Calvados Collecte de déchets organisée par la mission locale Caen la Mer Calvados Centre..

2023-07-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-26 . .

1 Cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie



Waste collection organized by the local mission Caen la Mer Calvados Centre. Recogida de residuos organizada por el Centro Mission Locale Caen la Mer Calvados. Müllsammelaktion, organisiert von der lokalen Mission Caen la Mer Calvados Centre. Mise à jour le 2023-06-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu 1 Cours Caffarelli Adresse 1 Cours Caffarelli Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville 1 Cours Caffarelli Caen

1 Cours Caffarelli Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/