Conte 1 Cour de l’Abbaye Munster, 10 janvier 2024, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Laissez vous fasciner par le forgeron et le feu à travers les contes et les légendes de Gérard Leser..

2024-01-10 fin : 2024-01-10 16:00:00. EUR.

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Let yourself be fascinated by the blacksmith and fire through the tales and legends of Gérard Leser.

Déjese fascinar por el herrero y el fuego a través de los cuentos y leyendas de Gérard Leser.

Lassen Sie sich durch die Märchen und Legenden von Gérard Leser vom Schmied und dem Feuer faszinieren.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster