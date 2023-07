Atelier d’écriture 1 Cour de l’Abbaye Munster, 25 juillet 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

De l’écriture ludique et inspirée par les expositions temporaires et laisser parler l’imaginaire..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Playful writing inspired by temporary exhibitions and let your imagination run wild.

Escritura lúdica inspirada en las exposiciones temporales y en dejar hablar a la imaginación.

Spielerisches Schreiben, das von den temporären Ausstellungen inspiriert wird und die Fantasie sprechen lässt.

