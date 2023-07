Exposition ‘Trésors botaniques dans le massif du Hohneck’ 1 Cour de l’Abbaye Munster, 4 juillet 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Cette exposition nous invite à découvrir la flore emblématique des Hautes Vosges et du massif du Hohneck..

2023-07-04 fin : 2023-10-28 . EUR.

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



This exhibition invites us to discover the emblematic flora of the Hautes Vosges and the Hohneck massif.

Esta exposición le invita a descubrir la flora emblemática de los Altos Vosgos y del macizo de Hohneck.

Diese Ausstellung lädt uns ein, die emblematische Flora der Hochvogesen und des Hohneck-Massivs zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster