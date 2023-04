Atelier créatif : Confection d’un mandala végétal 1 Cour de l’Abbaye Munster Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Atelier créatif : Confection d’un mandala végétal 1 Cour de l’Abbaye, 28 juin 2023, Munster. Réalisation en commun d’un mandala végétal à partir de végétaux glanés sur le site..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 17:00:00. EUR.

Joint creation of a plant mandala from plants gleaned on the site. Creación conjunta de un mandala vegetal a partir de plantas recolectadas en el lugar. Gemeinsames Erstellen eines Pflanzenmandalas aus Pflanzen, die auf dem Gelände gesammelt wurden. Mise à jour le 2023-03-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster

