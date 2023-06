L’heure des histoires 1 Cour de l’Abbaye Munster Munster Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Munster L’heure des histoires 1 Cour de l’Abbaye Munster, 7 juin 2023, Munster. Munster,Haut-Rhin L’association « A Livre Ouvert » raconte des histoires aux enfants..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 16:00:00. EUR.

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



The association « A Livre Ouvert » tells stories to children. La asociación « A Livre Ouvert » cuenta cuentos a los niños. Der Verein « A Livre Ouvert » (Offenes Buch) erzählt Kindern Geschichten.

