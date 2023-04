Exposition : Street art 1 Cour de l’Abbaye, 30 mai 2023, Munster.

Depuis les premiers graffitis de New York dans les années 1970 aux formes très variées qu’il peut prendre aujourd’hui, il n’a cessé de susciter de la curiosité, des controverses voire des crispations..

2023-05-30 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Since the first graffiti in New York in the 1970s to the very varied forms that it can take today, it has not ceased to arouse curiosity, controversy and even tension.

Desde los primeros graffitis en Nueva York en los años 70 hasta las múltiples formas que pueden adoptar hoy en día, nunca han dejado de suscitar curiosidad, polémica e incluso tensión.

Seit den ersten Graffitis in New York in den 1970er Jahren bis hin zu den verschiedensten Formen, die es heute annehmen kann, hat es immer wieder Neugier, Kontroversen und sogar Spannungen hervorgerufen.

