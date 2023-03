1 CONTREMARQUE KINEPOLIS VALABLE 5 MOIS APRES ACHAT KINEPOLIS LIEGE Catégories d’Évènement: 4000

Liège

1 CONTREMARQUE KINEPOLIS VALABLE 5 MOIS APRES ACHAT KINEPOLIS, 1 mars 2023, LIEGE. 1 CONTREMARQUE KINEPOLIS VALABLE 5 MOIS APRES ACHAT KINEPOLIS. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 00:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 9.1 à 9.1 euros. Contremarque Kinepolis valable dans tous les cinémas Kinepolis de France. À l'exception des événements spéciaux. Une majoration vous sera demandée pour les films en 3D. Valable 5 mois après achat.Contremarque à échanger aux caisse automatiques du cinéma et sur le site www.kinepolis.frComplexes : Lomme, Mulhouse, Nancy, Nîmes, St Julien-Lès-Metz, Thionville, Bourgoin-Jallieu, Longwy , Fenouillet et Rouen,le nouveau multiplexe de Brétigny-sur-Orge ,Bourgoin Jailleu Non cumulable avec d'autres réductions.8,15 € au lieu de 11€50 (prix moyen pratiqué dans les cinémas Kinépolis)



Non cumulable avec d’autres réductions. 8,15 € au lieu de 11€50 (prix moyen pratiqué dans les cinémas Kinépolis)

