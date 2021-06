1 chercheur, 1 manip : La biopile carbone-champignon Les Étincelles du Palais de la découverte, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris.

le mercredi 7 juillet à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 10 ans.

Des chimistes de l’environnement développent une biopile qui utilise un champignon pour produire de l’électricité et décontaminer l’eau de certains polluants organiques tels que les pesticides ou les résidus médicamenteux. Dans une pile électrique ordinaire, l’anode et la cathode sont des éléments minéraux (métal ou carbone). Dans la biopile carbone-champignon, la cathode est constituée d’un feutre de fibres de carbone dans lequel on a fait pousser un champignon, qui arrache les électrons de composés chimiques en solution. Ce procédé permet de décomposer des molécules indigestes pour les bactéries et d’envisager de nouveaux moyens de dépollution de l’eau, tout en produisant de l’énergie électrique.

1 chercheur, 1 manip est un petit bout de laboratoire, lieu de rencontre avec la science en train de se faire. Démonstrations expérimentales à l'appui, des scientifiques présentent leur recherche et leur laboratoire. Le public y découvre les questions que se posent les chercheurs et les moyens qu'ils déploient pour y répondre. Cette activité est en lien profond avec l'esprit fondateur du Palais de la découverte. Jean Perrin, prix Nobel de physique 1926, avait en effet pour objectifs d'ouvrir les laboratoires, de rendre les visiteurs témoins de la découverte et surtout, de révéler les vocations scientifiques.

Maxime Pontié (Université d’Angers) développe une biopile à champignon pour produire de l’électricité et décontaminer l’eau de certains polluants organiques.

