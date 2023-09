5ÈME ÉDITION METZ ROSE AND ROLL TOUR 1 chemin Thury La Maxe, 1 octobre 2023, La Maxe.

La Maxe,Moselle

Metz Rose and Roll Tour est une balade en mobilité douce qui marque chaque année de lancement d’« Octobre Rose », mois international de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Le but de ce rassemblement est de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, de lever des fonds pour aider et accompagner les personnes malades de cancers féminins dans notre région par le biais de la fondation des Hôpitaux Privés de Metz.

Les départs se feront toutes les 15 minutes

Inscription en ligne : www.metz-roseandrolltour.fr. Tout public

Dimanche 2023-10-01 09:30:00 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

1 chemin Thury LE VÉLO BLEU DE MAX

La Maxe 57140 Moselle Grand Est



Metz Rose and Roll Tour is a soft mobility tour that kicks off each year’s « Pink October », international breast cancer screening awareness month.

The aim of the event is to raise awareness of breast cancer screening, and to raise funds to help and support patients with female cancers in our region, through the Fondation des Hôpitaux Privés de Metz.

Departures will be every 15 minutes

Online registration: www.metz-roseandrolltour.fr

El Metz Rose and Roll Tour es una excursión de movilidad suave que marca cada año el inicio del « Octubre Rosa », mes internacional de sensibilización sobre el cribado del cáncer de mama.

El objetivo del evento es concienciar sobre el cribado del cáncer de mama y recaudar fondos para ayudar y apoyar a las pacientes con cáncer femenino de nuestra región a través de la fundación Hôpitaux Privés de Metz.

Las salidas serán cada 15 minutos

Inscripción en línea: www.metz-roseandrolltour.fr

Metz Rose and Roll Tour ist ein Spaziergang mit sanfter Mobilität, der jedes Jahr den « Rosa Oktober » einläutet, den internationalen Monat der Sensibilisierung für die Früherkennung von Brustkrebs.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, das Bewusstsein für die Brustkrebsvorsorge zu schärfen und über die Stiftung der Hôpitaux Privés de Metz Gelder für die Unterstützung und Begleitung von Frauen zu sammeln, die in unserer Region an Brustkrebs erkrankt sind.

Die Abfahrten erfolgen alle 15 Minuten

Online-Anmeldung: www.metz-roseandrolltour.fr

Mise à jour le 2023-09-27 par AGENCE INSPIRE METZ