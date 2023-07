Concours de saut d’obstacles 1 chemin Steiner Kreuz Ribeauvillé, 1 octobre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Les chevaux du centre équestre et leurs cavaliers se réunissent pour franchir les obstacles de cette compétition : 2ème concours de sauts d’obstacles Ama Pro en Alsace en extérieur..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

1 chemin Steiner Kreuz

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



The horses of the equestrian center and their riders meet to cross the obstacles of this competition: 2nd Ama Pro show jumping competition in Alsace in outdoor.

Los caballos del centro ecuestre y sus jinetes se reúnen para superar los obstáculos de esta competición: 2º concurso de salto Ama Pro en Alsacia al aire libre.

Die Pferde des Reitzentrums und ihre Reiter versammeln sich, um die Hindernisse dieses Wettbewerbs zu überwinden: 2. Ama Pro Springturnier im Elsass im Freien.

Mise à jour le 2023-03-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr