Soirée « visite et repas fermier » à la ferme aux escargots 1 chemin Soubirou Lannecaube, 14 septembre 2023, Lannecaube.

Lannecaube,Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée de la ferme aux escargots. Découverte de la vie d’un escargot avec une visite des parcs à escargots…

Repas fermier avec des escargots cuisinés, du poulet de la ferme Routis-Cabé avec des légumes, du fromage, un dessert, le vin Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh du domaine Dou Bernès (Aydie) est compris ou du jus de fruits et le café.

Réservation obligatoire avant le 11 septembre 19h..

2023-09-14 à ; fin : 2023-09-14 . .

1 chemin Soubirou Ferme aux escargots

Lannecaube 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the snail farm. Discover the life of a snail with a visit to the snail parks…

Farm-style meal with cooked snails, chicken from Routis-Cabé farm with vegetables, cheese, dessert, Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wine from Domaine Dou Bernès (Aydie) included or fruit juice and coffee.

Reservations required by 7pm on September 11.

Visita guiada a la granja de caracoles. Descubra la vida de un caracol con una visita a las granjas de caracoles…

Comida de granja con caracoles cocidos, pollo de la granja Routis-Cabé con verduras, queso, postre, vino Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh del Domaine Dou Bernès (Aydie) incluido o zumo de frutas y café.

Reserva obligatoria antes de las 19.00 h del 11 de septiembre.

Geführter Besuch der Schneckenfarm. Entdecken Sie das Leben einer Schnecke mit einem Besuch der Schneckenparks…

Bauernmahlzeit mit gekochten Schnecken, Hühnchen von der Routis-Cabé-Farm mit Gemüse, Käse, Dessert, Wein Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh von der Domaine Dou Bernès (Aydie) ist inbegriffen oder Fruchtsaft und Kaffee.

Reservierungen sind bis zum 11. September 19 Uhr erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN