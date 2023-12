Un Noël intergénérationnel 1 chemin Marie Lapoudge Thèze, 4 décembre 2023, Thèze.

Thèze,Pyrénées-Atlantiques

Après-midi festive et conviviale autour des résidents. Moment de rencontre et de partage avec eux. Pour les petits et les grands : activités manuelles, réalisation de petites décorations,, goûter de Noël, cadeau offert aux enfants ! Ouvert à tous..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. EUR.

1 chemin Marie Lapoudge MARPA

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Festive and convivial afternoon with the residents. A time to meet and share with them. For young and old alike: handicrafts, small decorations, Christmas snacks, gifts for children! Open to all.

Una tarde festiva y de convivencia con los residentes. Un momento para encontrarse y compartir con ellos. Para grandes y pequeños: manualidades, confección de pequeños adornos, merienda de Navidad, ¡regalos para los niños! Abierto a todos.

Festlicher und geselliger Nachmittag mit den Bewohnern. Moment der Begegnung und des Austauschs mit ihnen. Für Groß und Klein: Bastelaktivitäten, Herstellung von kleinen Dekorationen,, Weihnachtssnack, Geschenk für die Kinder! Offen für alle.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN