APRES-MIDI JEUX DE SOCIETÉ 1 chemin du Roy Les Islettes, 4 novembre 2023, Les Islettes.

Les Islettes,Meuse

Venez en famille, participer à un après-midi récréatif animé par Ludo’sphere autour des jeux de société.. Tout public

Samedi 2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. 0 EUR.

1 chemin du Roy

Les Islettes 55120 Meuse Grand Est



Join the whole family for a fun afternoon of board games led by Ludo’sphere.

Únete a toda la familia en una divertida tarde de juegos de mesa dirigida por Ludo’sphere.

Kommen Sie mit Ihrer Familie und nehmen Sie an einem von Ludo’sphere geleiteten Freizeitnachmittag rund um Gesellschaftsspiele teil.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT DU PAYS D’ARGONNE