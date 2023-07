Concert dansant : Radio Tutti & Barilla Sisters 1 Chemin du Pré des Dames Chabeuil, 20 octobre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Sonorités du monde, danses et chants traditionnels, boucles et beats électro… Radio Tutti & Barilla Sisters vous invite à un bal festif transgenre entre bal folk et fiesta débridée..

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

1 Chemin du Pré des Dames Centre Culturel Chabeuil

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



World sounds, traditional songs and dances, electro beats and loops? Radio Tutti & Barilla Sisters invite you to a festive cross-genre ball between folk ball and unbridled fiesta.

Sonidos del mundo, canciones y danzas tradicionales, ritmos y bucles electrónicos.. Radio Tutti & Barilla Sisters te invitan a un baile festivo y mestizo que es en parte baile folclórico y en parte fiesta desenfrenada.

Klänge aus aller Welt, traditionelle Tänze und Gesänge, Loops und Elektrobeats? Radio Tutti & Barilla Sisters laden Sie zu einem festlichen Transgender-Ball ein, der zwischen Bal Folk und zügelloser Fiesta angesiedelt ist.

Mise à jour le 2023-06-15 par Valence Romans Tourisme