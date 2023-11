Cinéma itinérant – Festiv’Jazz 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil, 15 novembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Dans le cadre du « Festiv’ Jazz », la FOL 26 vous invite à une soirée cinéma ! Cette soirée est co-organisée avec l’Association CultureCiné..

2023-11-15 18:30:00 fin : 2023-11-15 . EUR.

1 chemin du Pré aux Dames Centre culturel

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the « Festiv’ Jazz » festival, FOL 26 invites you to a cinema evening! This evening is co-organized with the CultureCiné Association.

En el marco del festival « Festiv’ Jazz », FOL 26 le invita a una velada de cine Esta velada está coorganizada con la asociación CultureCiné.

Im Rahmen des « Festiv’ Jazz » lädt Sie die FOL 26 zu einem Filmabend ein! Dieser Abend wird gemeinsam mit dem Verein CultureCiné organisiert.

