9ème Salon des vins de cépages et terroirs oubliés 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil, 11 novembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Chaque année depuis sa création en 2014, l’association organise à l’automne un salon des cépages et terroirs oubliés..

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 19:00:00. EUR.

1 chemin du Pré aux Dames Centre culturel

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every year since its creation in 2014, the association has organized an autumn show of forgotten grape varieties and terroirs.

Cada año, desde su fundación en 2014, la asociación organiza una muestra otoñal de variedades de uva y terruños olvidados.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 organisiert der Verein jedes Jahr im Herbst eine Messe für vergessene Rebsorten und Terroirs.

