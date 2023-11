LA GASTRONOMIE DANS TOUS SES ÉTATS – MAISON JULLIAN 1 chemin du halage du Port Neuf Béziers, 9 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Maison Jullian accueille Poézik pour un dîner gastronomique en 6 services. Tout au long de la soirée, le repas sera agrémenté de délicieuses lectures abordant le thème de la gastronomie. Poézik, ce sont deux comédiens qui, grâce à une lecture théâtralisée et mise en espace, donnent vie à des textes poétiques en musique..

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

1 chemin du halage du Port Neuf

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Maison Jullian welcomes Poézik for a 6-course gastronomic dinner. Throughout the evening, the meal will be enhanced by delicious readings on the theme of gastronomy. Poézik are two comedians who bring poetic texts to life with music, using theatrical and staged readings.

La Maison Jullian recibe a Poézik para una cena gastronómica de 6 platos. A lo largo de la velada, la cena se amenizará con deliciosas lecturas sobre el tema de la gastronomía. Poézik es un grupo de dos actores que dan vida a textos poéticos con música, mediante lecturas teatrales y escenificadas.

Maison Jullian empfängt Poézik zu einem gastronomischen Abendessen in sechs Gängen. Den ganzen Abend über wird das Essen durch köstliche Lesungen, die sich mit dem Thema Gastronomie befassen, aufgelockert. Poézik, das sind zwei Schauspieler, die mit Hilfe einer szenischen und räumlich gestalteten Lesung poetische Texte mit Musik zum Leben erwecken.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE