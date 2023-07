Mardis de l’insolite 1 Chemin des Serres Escout, 25 juillet 2023, Escout.

Escout,Pyrénées-Atlantiques

16h30: jeu de l’oie géant

Une découverte originale de la ferme à travers le jeu de l’Oie géant destiné aux enfants. Les grands aussi seront acceptés. Rigolades garanties.

19h30: auberge espagnole

Tartes gâteaux cakes salés sucrés et de quoi faire glisser tout ça , sont les bienvenus.

Soirée musicale

D’une authenticité rare. Landry Verdy, partage musique, amour et poésie à qui veut bien l’écouter. C’est dans un cadre atypique qu’ on vous attend nombreux.

Chiens interdits (cause animaux en liberté).

2023-07-25 fin : 2023-07-25 22:00:00. EUR.

1 Chemin des Serres Ferme des plumes et des pattes

Escout 64870 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



4:30 pm: Giant Goose Game

An original discovery of the farm through a giant game of Goose for children. Grown-ups are welcome too. Fun guaranteed.

7:30pm: Spanish inn

Tarts, cakes, sweet and savoury cakes, and anything else you can think of, are welcome.

Musical evening

A rare authenticity. Landry Verdy shares music, love and poetry with anyone who will listen. An atypical setting awaits you.

Dogs forbidden (because of free-roaming animals)

16.30 h: Juego de la Oca gigante

Un original descubrimiento de la granja a través de un juego de la Oca gigante para niños. Los mayores también son bienvenidos. Diversión asegurada.

19.30 h: Posada española

Tartas dulces y saladas, pasteles y otros aperitivos son bienvenidos.

Velada musical

Rara autenticidad. Landry Verdy comparte su música, su amor y su poesía con todo aquel que quiera escucharle. Le esperamos en este marco insólito.

No se admiten perros (porque los animales son libres)

16.30 Uhr: Riesen-Gänsespiel

Eine originelle Entdeckung des Bauernhofs durch ein riesiges Gänsespiel für Kinder. Auch die Großen sind willkommen. Lachen ist garantiert.

19.30 Uhr: Spanische Herberge

Kuchen und Torten, süße und herzhafte Kuchen und alles, was Sie zum Rutschen brauchen, sind willkommen.

Musikalischer Abend

Von seltener Authentizität. Landry Verdy teilt Musik, Liebe und Poesie mit allen, die ihm zuhören wollen. Wir erwarten Sie in einem atypischen Rahmen.

Hunde verboten (wegen frei lebender Tiere)

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn