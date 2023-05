SEMAINE DU PAYSAGE 2023 – FOLK ÉNERGIE AUX PANRÉES 1 chemin des Panrées, 27 mai 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

SEMAINE DU PAYSAGE 2023 – FOLK ÉNERGIE AUX PANRÉES : Des comédiens et musiciens folk du Grand Est présenteront un défilé poétique et musical sur le thème de l’énergie. Les textes théâtraux, poétiques et chantés amèneront les visiteurs à réfléchir sur notre utilisation de toute forme d’énergie (énergie personnelle, énergie de la nature, énergie fossile et renouvelable). Spectacle de comédie musicale proposé par l’Association des Amis du Jardin et Objets des Panrées. Samedi 27 mai et dimanche 28 mai : 3 ateliers de 45 mn. Samedi 27 mai : répétition générale face au public à 15h. Dimanche : 28 mai : représentation à 14h30 et 15h30. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 19:00:00. 0 EUR.

1 chemin des Panrées Jardin des Panrées

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



WEEK OF THE LANDSCAPE 2023 – FOLK ENERGY AT THE PANRÉES: Folk actors and musicians from the Grand Est will present a poetic and musical parade on the theme of energy. The theatrical, poetic and sung texts will lead the visitors to reflect on our use of all forms of energy (personal energy, energy of nature, fossil and renewable energy). Musical comedy show proposed by the Association of Friends of the Garden and Objects of the Panrées. Saturday May 27 and Sunday May 28: 3 workshops of 45 mn. Saturday, May 27: dress rehearsal in front of the public at 3 pm. Sunday : May 28 : performance at 2:30 pm and 3:30 pm

SEMANA DEL PAISAJE 2023 – ENERGÍA FOLK EN LOS PANRÉES: Actores y músicos folk del Grand Est presentarán un desfile poético y musical sobre el tema de la energía. Los textos teatrales, poéticos y cantados llevarán a los visitantes a reflexionar sobre el uso que hacemos de todas las formas de energía (energía personal, energía de la naturaleza, energía fósil y renovable). Espectáculo cómico musical propuesto por la Asociación de Amigos del Jardín y Objetos de las Panrées. Sábado 27 de mayo y domingo 28 de mayo: 3 talleres de 45 minutos cada uno. Sábado 27 de mayo: ensayo general ante el público a las 15.00 h. Domingo 28 de mayo: representación a las 14.30 y 15.30 h

SEMAINE DU PAYSAGE 2023 – FOLK ÉNERGIE AUX PANRÉES: Folk-Schauspieler und -Musiker aus dem Grand Est werden eine poetische und musikalische Parade zum Thema Energie präsentieren. Die theatralischen, poetischen und gesungenen Texte werden die Besucher dazu anregen, über unsere Nutzung jeglicher Form von Energie (persönliche Energie, Energie aus der Natur, fossile und erneuerbare Energie) nachzudenken. Musical-Show, angeboten von der Association des Amis du Jardin et Objets des Panrées. Samstag, 27. Mai und Sonntag, 28. Mai: 3 Workshops à 45 Minuten. Samstag, 27. Mai: Generalprobe vor dem Publikum um 15 Uhr. Sonntag: 28. Mai: Aufführung um 14:30 und 15:30 Uhr

Mise à jour le 2023-05-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES