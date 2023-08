Portes ouvertes Koul’Art atelier 1 Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche, 3 septembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Découverte et inscriptions aux ateliers de l’année et des stages des vacances de Koul’Art Atelier : activités créatives et récréatives, découvertes, initiations culturelles et artistiques, animation, anglais pour enfants….

2023-09-03 13:30:00 fin : 2023-09-03 17:30:00. .

1 Chemin des Hautes Buttes TOUROUVRE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Discover and register for Koul’Art Atelier’s annual workshops and vacation courses: creative and recreational activities, discoveries, cultural and artistic initiations, animation, English for children…

Infórmese e inscríbase en los talleres y cursos de vacaciones del año en Koul’Art Atelier: actividades creativas y lúdicas, descubrimientos, iniciaciones culturales y artísticas, animación, inglés para niños…

Entdeckung und Einschreibung für die Workshops des Jahres und die Ferienpraktika von Koul’Art Atelier: kreative und erholsame Aktivitäten, Entdeckungen, kulturelle und künstlerische Einführungen, Animation, Englisch für Kinder…

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme