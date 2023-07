Jeudis de MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas, 6 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

De 19h à 21h30, chaque jeudi du juin au septembre, vins et tapas sur la terrasse du chai..

2023-07-06 fin : 2023-09-20 . EUR.

1 Chemin des Blagiers Château MontPlaisir

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



From 7pm to 9:30pm, every Thursday from June to September, wine and tapas on the winery terrace.

De 19:00 a 21:30, todos los jueves de junio a septiembre, vino y tapas en la terraza de la bodega.

Von 19:00 bis 21:30 Uhr, jeden Donnerstag von Juni bis September, Wein und Tapas auf der Terrasse des Weinkellers.

