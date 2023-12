Atelier oenologie : la robe 1 chemin des amoureux Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux Atelier oenologie : la robe 1 chemin des amoureux Montignac-Lascaux, 19 décembre 2023, Montignac-Lascaux. Montignac-Lascaux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 19:00:00

fin : 2023-12-19 Sélection de vins blancs secs. Atelier spécial noël (12€ le repas). Exposé, découverte, dégustation avec Eric Patry..

Sélection de vins blancs secs. Atelier spécial noël (12€ le repas). Exposé, découverte, dégustation avec Eric Patry.

Sélection de vins blancs secs.

Atelier spécial noël (12€ le repas)

Exposé, découverte, dégustation avec Eric Patry. EUR.

1 chemin des amoureux Centre international et de séjour

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Montignac-Lascaux Autres Code postal 24290 Lieu 1 chemin des amoureux Adresse 1 chemin des amoureux Centre international et de séjour Ville Montignac-Lascaux Departement Dordogne Lieu Ville 1 chemin des amoureux Montignac-Lascaux Latitude 45.0615212 Longitude 1.16126269 latitude longitude 45.0615212;1.16126269

1 chemin des amoureux Montignac-Lascaux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac-lascaux/