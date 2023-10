Japennes Festival 1 chemin de Val Sec Les Pennes-Mirabeau, 28 octobre 2023, Les Pennes-Mirabeau.

Les Pennes-Mirabeau,Bouches-du-Rhône

La Ville présente la nouvelle édition du festival JaPennes consacré à la culture japonaise. Otakus et geeks, et tous ceux qui veulent en savoir plus sur la culture japonnaise, vont pouvoir se donner rendez-vous autour d’exposants et d’activités..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 20:00:00. .

1 chemin de Val Sec Idéethèque

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The town presents a new edition of the JaPennes festival dedicated to Japanese culture. Otakus and geeks, and all those who want to know more about Japanese culture, will be able to meet up with exhibitors and activities.

La ciudad presenta una nueva edición del festival JaPennes dedicado a la cultura japonesa. Otakus y geeks, y todo aquel que quiera saber más sobre la cultura japonesa, podrán disfrutar de un sinfín de expositores y actividades.

Die Stadt präsentiert die neue Ausgabe des Festivals JaPennes, das der japanischen Kultur gewidmet ist. Otakus, Geeks und alle, die mehr über die japanische Kultur erfahren möchten, können sich bei Ausstellern und Aktivitäten treffen.

