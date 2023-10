Evénements à L’Ambass’ 1, chemin de Salleviale Conques-en-Rouergue, 13 octobre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Prochains événemnents à L’Ambass’ au mois d’octobre : vendredi 13 octobre, MAD’ÂME, solo de clown, 25′ à partir de 10 ans et vendredi 20 octobre, FERVENT, Trio musical & déchanté (violon, batterie, basse)..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

1, chemin de Salleviale Saint-Cyprien-sur-Dourdou

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Upcoming events at L’Ambass’ in October: Friday October 13, MAD’ÂME, clown solo, 25′ for ages 10 and up, and Friday October 20, FERVENT, musical trio (violin, drums, bass).

Próximos eventos en L’Ambass’ en octubre: viernes 13 de octubre, MAD’ÂME, solo de clown, 25′ para mayores de 10 años y viernes 20 de octubre, FERVENT, trío musical (violín, batería, bajo).

Nächste Veranstaltungen in L’Ambass’ im Oktober: Freitag, 13. Oktober, MAD’ÂME, Clownsolo, 25′ ab 10 Jahren und Freitag, 20. Oktober, FERVENT, Trio musical & déchanté (Violine, Schlagzeug, Bass).

