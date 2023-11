DOMAINE LA FOLIE VIGNERONNE – PORTES OUVERTES 1 Chemin de Ronde Autignac, 16 décembre 2023, Autignac.

Autignac,Hérault

Venez déguster nos cuvées et partager un moment de convivialité dans nos caves de 11h à 19h au Domaine La Folie Vigneronne..

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

1 Chemin de Ronde

Autignac 34480 Hérault Occitanie



Come and taste our vintages and share a moment of conviviality in our cellars from 11am to 7pm at Domaine La Folie Vigneronne.

Venga a degustar nuestras cosechas y a compartir un momento de convivencia en nuestras bodegas de 11:00 a 19:00 en el Domaine La Folie Vigneronne.

Probieren Sie unsere Cuvées und verbringen Sie einen geselligen Moment in unseren Kellern von 11 bis 19 Uhr in der Domaine La Folie Vigneronne.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT AVANT-MONTS