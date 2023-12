Solstice d’hiver ZEN 1, chemin de Pont Benay Échassières, 27 décembre 2023 07:00, Échassières.

Échassières,Allier

Trois jours et demi de pratiques et d’étude de l’enseignement du Zen..

2023-12-27 07:00:00 fin : 2023-12-30 14:00:00. .

1, chemin de Pont Benay Centre Zen

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Three and a half days of practice and study of Zen teaching.

Tres días y medio de práctica y estudio de las enseñanzas Zen.

Dreieinhalb Tage Praxis und Studium der Zen-Lehren.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme Val de Sioule