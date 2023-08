Déjeuner ou dîner spectacle « Sancerre by Night » 1 Chemin de l’Enclos Menetou-Râtel, 1 septembre 2023, Menetou-Râtel.

Menetou-Râtel,Cher

Pour la cette saison 2023-2024, le Cabaret Sancerrois vous présente « Sancerre by Night » en formule déjeuner ou dîner-spectacle..

Samedi 2023-09-01 20:00:00 fin : 2023-09-28 . EUR.

1 Chemin de l’Enclos

Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire



For the 2023-2024 season, the Cabaret Sancerrois presents « Sancerre by Night » in lunch or dinner-show formulas.

Para la temporada 2023-2024, el Cabaret Sancerrois presenta « Sancerre de Noche » en fórmulas de almuerzo o cena y espectáculo.

In der aktuellen Saison 2023-2024 präsentiert Ihnen das Cabaret Sancerrois « Sancerre by Night » als Lunch- oder Dinnershow.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois