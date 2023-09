OBSERVATION DES OISEAUX 1 chemin de la Saint-Jean Saint-Sulpice-sur-Lèze, 30 septembre 2023, Saint-Sulpice-sur-Lèze.

Saint-Sulpice-sur-Lèze,Haute-Garonne

Accompagné de notre ornithologue amatrice Candie Chamayou Petiot, venez observer les oiseaux à Salles-sur-Garonne le samedi 30 septembre, de 8h30 à 10h30.

L’occasion d’en apprendre plus sur ces espèces que vous côtoyez tous les jours !.

1 chemin de la Saint-Jean RDV DEVANT LA MAIRIE DE SALLES-SUR-GARONNE

Saint-Sulpice-sur-Lèze 31390 Haute-Garonne Occitanie



Come birdwatching with Candie Chamayou Petiot, our amateur ornithologist, at Salles-sur-Garonne on Saturday September 30, from 8.30am to 10.30am.

An opportunity to learn more about the species you see every day!

Acompañe a nuestra ornitóloga aficionada Candie Chamayou Petiot en una salida ornitológica a Salles-sur-Garonne el sábado 30 de septiembre, de 8.30 a 10.30 h.

Es una oportunidad para aprender más sobre las especies que ve todos los días

Begleitet von unserer Hobby-Ornithologin Candie Chamayou Petiot können Sie am Samstag, den 30. September, von 8:30 bis 10:30 Uhr Vögel in Salles-sur-Garonne beobachten.

Die Gelegenheit, mehr über diese Arten zu erfahren, denen Sie jeden Tag begegnen!

