CARNET DE VOYAGE par Rémi Guillaumeau

Sully, samedi 27 janvier 2024.

Sully Saône-et-Loire

Début : 2024-01-27 20:00:00

Ma première vielle fut un petit bateau de bois verni en forme de sabot, un jeu d’enfant. Quand je l’ai vue disparaître dans le courant, au fil de l’Arroux, puis de la Loire, et jusqu’à l’Océan, j’ai juré de la retrouver un jour, quand je serai grand!

Imagine, à 70 ans tu te réveilles, tu te décides enfin à réaliser ce rêve de gosse, suivre la rivière de la porte de ta maison jusqu’au grand Large. A pied, juste avec une carriole et une tente. Un pèlerinage sans dieu ni maître à Notre-Loire des doux rêves d’enfance.

40 jours de solitude et de rencontres improbables, dans la compagnie du Fleuve, un carnet en poche, des musiques en tête.

40 jours et l’envie te prend d’amener avec toi les amis : un récit à la veillée, une vingtaine de cartes postales sonores, le vieil indien, l’homme pressé, le coiffeur au pigeon, la voyante, quelques voyageuses solitaires, deux pécheurs devant l’éternel, les lumières du fleuve, la couleur des jardins, la douceur angevine …

Une heure et demie à naviguer en parole, lecture, chant et vielle.

Salle des fêtes

Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



