FESTIVAL D’AUTOMNE – RÉCITAL & DÉLICES D’ORIENT 1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers, 8 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le Conservatoire Béziers Méditerranée et la Maison Jullian sont fiers d’accueillir dans le cadre du Festival d’Automne, le compositeur et interprète Ihab Radwan autour d’un dîner concert. Ce citoyen du monde a choisi la musique comme porte voix pour offrir quelques touches d’humanité. Réservation obligatoire dans nos bureaux d’informations touristiques..

2023-10-08 19:00:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

1 Chemin de Halage du Port Neuf

Béziers 34500 Hérault Occitanie



As part of the Festival d’Automne, the Conservatoire Béziers Méditerranée and the Maison Jullian are proud to welcome composer and performer Ihab Radwan for a dinner concert. This citizen of the world has chosen music as his voice to offer a few touches of humanity. Reservations essential at our tourist information offices.

En el marco del Festival d’Automne, el Conservatoire Béziers Méditerranée y la Maison Jullian se enorgullecen de acoger al compositor e intérprete Ihab Radwan para una cena-concierto. Este ciudadano del mundo ha elegido la música como voz para ofrecer unas pinceladas de humanidad. Imprescindible reservar en nuestras oficinas de turismo.

Das Conservatoire Béziers Méditerranée und das Maison Jullian sind stolz darauf, im Rahmen des Herbstfestivals den Komponisten und Interpreten Ihab Radwan zu einem Dinnerkonzert begrüßen zu dürfen. Dieser Weltbürger hat die Musik als Sprachrohr gewählt, um ein wenig Menschlichkeit zu vermitteln. Reservierungen sind in unseren Touristeninformationsbüros erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE